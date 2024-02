Stiri pe aceeasi tema

- i) La Vilnius/Lituania am fost in doua misiuni oficiale in calitate de Ambasador al Romaniei la Tbilisi, participand la reuniunile anuale ale “Grupului Prietenilor Georgiei”. Iata in continuare insemnarile mele referitoare la locurile vizitate cu acele prilejuri. *Catedrala “Sfintii Stanislaus si Ladislaus”…

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, de Ziua Unirii Principatelor Romane, la ceremonia organizata la Monumentul „Mormantul Ostașului Necunoscut” din parcul Carol I, se arata pe site-ul Administrației Prezidențiale. Cine va merge la ceremoniile de la Iași și Focșani…

- NATO este foarte optimista cu privire la declarația comuna semnata de președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nikol Pashinyan. Reprezentantul special al NATO pentru Caucaz și Asia Centrala, Javier Colomina, a declarat acest lucru intr-un interviu acordat postului de televiziune Channel One…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut miercuri o convorbire telefonica cu omologul filipinez, Enrique Manalo. In contextul in care relațiile China-Filipine au intrat in impas din cauza problemei Marii Chinei de Sud, dialogul telefonic a atras atenția lumii. In cadrul convorbirii, partea chineza…

- Volumul comerțului bilateral China-Rusia a depașit, in primele 11 luni din 2023, 200 de miliarde USD, obiectivul stabilit pentru intregul an fiind indeplinit inainte de termen, fapt care arata rezistența și perspectivele promițatoare in cooperarea reciproc-avantajoasa dintre cele doua țari, a declarat…

- Dorel Duța, președinte UNSICAR: “Clienții și piața au nevoie de noi jucatori RCA, nu de plafonare” Uniunea Naționala a Societaților de Intermediere și Consultanța in Asigurari din Romania (UNSICAR) se opune oricarei inițiative de menținere a plafonarii tarifelor polițelor de asigurare de raspundere…

- In cadrul reuniunii la nivel inalt ce a avut loc la Tbilisi miercuri, 13 decembrie, Bogdan Ivan, ministrul roman al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii și Levan Davitashvili, viceprim-ministru și ministru al Economiei și Dezvoltarii Durabile din Georgia au semnat Memorandumul de Ințelegere privind…

- Pot afirma de la bun inceput ca – desi nu am nicio pasiune in materie de alpinism – am ajuns in vara anului 2009 intr-o zona montana locuita, considerata printre cele mai inalte din Europa. Pana acolo am beneficiat de transportul cu un elicopter militar in care se afla grupul unor ambasadori acreditati…