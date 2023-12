O femeie și un barbat din Nistorești, soț și soție, au de platit amenzi usturatoare in urma unui incident violent in care au fost protagoniști. Cei doi au fost acuzați ca au batut o femeie, chiar sora inculpatei, cu care se aflau in „corzi” de ceva vreme, din cauza unei moșteniri. Iar situația a escaladat […] Articolul Soț și soție, condamnați pentru lovire; victima este sora femeii, cu care se certau pe moștenire apare prima data in Monitorul de Vrancea .