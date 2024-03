FOTO: Vulturu. Femeie sărbătorită la împlinirea a 100 de ani Rada Dumitru din comuna Vulturu a fost sarbatorita marți de rude și autoritațile locale la implinirea a 100 de ani. Aceasta a primit din partea autoritaților locale o diploma, un buchet cu flori și un tort pe care a fost trecuta varsta femeii, respectiv o suta de ani. „O viața intreaga, adunata in momentele bune […] Articolul FOTO: Vulturu. Femeie sarbatorita la implinirea a 100 de ani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

