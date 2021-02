Șoșoacă, din nou live pe Facebook, chiar dacă este blocată: JOS MASCA! Avocata Diana Șoșoaca a gasit o soluție pentru a se exprima pe Facebook, dupa ce rețeaua de socializare i-a blocat contul din cauza unui mesaj agresiv postat la adresa unei utilizatoare care o atacase. Aceasta a vorbit intr-un live de contul soțului sau, explicandu-le romanilor ca nu trebuie sa poarte masca și ca toți copiii trebuie sa fie lasați liberi sa se joace și sa incalce normele de distanțare sociala, despre care senatoarea spune ca sunt abuzive. https://www.facebook.com/watch/?v=1417713308570336 Citeste articolul mai departe pe money.ro…

