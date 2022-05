Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 39 de ani din Chișinau condamnata la 18 ani de inchisoare și anunțata in cautare naționala, la inceputul anului 2022, a fost reținuta in municipiul Chișinau de ofițerii de investigație ai Biroului cautare al Inspectoratului de Poliție Buiucani. Astfel, potrivit organelor de drept…

- O femeie a fost condamnata la inchisoare cu executare dupa ce a plimbat aproape 2 kilometri un barbat pe capota mașinii prin centrul Bucureștiului. Intamplarea s-a petrecut in 2015, iar procesul a inceput patru ani mai tarziu. Inițial, femeia a fost condamnata la inchisoare cu suspendare pentru vatamare…

- O femeie a fost condamnata la inchisoare cu executare dupa ce a mers aproape 2 km cu un barbat pe capota mașinii, prin centrul Bucureștiului, informeaza Digi24 . Intamplarea s-a petrecut in 2015, iar procesul a inceput patru ani mai tarziu. Inițial, femeia a fost condamnata la inchisoare cu suspendare…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, face primele declarații dupa ce saptamana trecuta partenera sa de viața și mama fiicei sale de trei ani a fost condamnata la inchisoare cu executare. Acum el susține ca aceasta decize e una ilegala.

- Elena Udrea a fost condamnata astazi la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Sentința este definitiva. Elena Udrea a fost condamnata joi la 6 ani de inchisoare. Decizia aparține Inaltei Curți de Casație și este definitiva. Condamnarea este cu executare. Documentul de la ICCJ va fi…

- Elena Udrea a fost condamnata astazi la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Sentința este definitiva. Elena Udrea a fost condamnata joi la 6 ani de inchisoare. Decizia aparține Inaltei Curți de Casație și este definitiva. Condamnarea este cu executare. Documentul de la ICCJ va fi…

- Nicoleta Postolici, in varsta de 32 de ani, și-a aflat sentința, dupa ce și-a platit amantul sa-l ucida pe soțul italian. Cat de bine a planuit femeia crima, dar și la cați ani de inchisoare au fost condamnați cei doi indragostiți, dupa ce au comis oribila fapta. Decizia prounțata de Curtea de Apel…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista care a intrerupt luni seara buletinul de stiri al Pervii Kanal, cel mai urmarit post TV din Rusia, a scapat marti cu o amenda in conditiile in care ea era pasibila de o condamnare cu inchisoare, anunta agentia Reuters. Ovsiannikova a intrat luni seara in timpul difuzarii…