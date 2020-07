Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, polițiștii teleormaneni au fost in teren in vederea asigurarii climatului de ordine și siguranța publica, protejarii patrimoniului și drepturilor și libertaților persoanelor, raspunzand nevoilor cetațenilor. Pentru neregulile constatate polițiștii au aplicat 148 de sancțiuni contravenționale…

- Trei barbați, din județele Salaj, Maramureș și Cluj, au fost depistați de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, la sfarșitul saptamanii trecute, in timp ce conduceau autoturismele cu viteza peste limita legala. Toți au fost sancționați, iar permisul de conducere le-a fost suspendat. La data de…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din Alba au depistat 374 de conducatori auto care au depașit limita legale de viteza. Fața de 9 dintre aceștia, complementar sancțiunii, a fost luata masura suspendarii permisului de conducere pentru ca au depașit limita legala cu peste 50 de kilometri/ora.…

- Polițiștii din Alba au depistat in weekend aproape 400 de șoferi care circulau cu viteza peste limita legala. In total, au fost reținute 25 de permise. Potrivit IPJ Alba, in perioada 15-17 mai 2020, politistii rutieri din Alba au acționat, pe raza intregului județ, pentru reducerea numarului de accidente…

- Politistii Serviciului Rutier Maramures vor fi in acest sfarsit de saptamana pe soselele din tot judetul. Controalele ii vizeaza pe cei care conduc in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor, dar si pe cei care apasa prea tare pedala de acceleratie. ”Mulți conducatori auto nu conștientizeaza…

- Politistii au prins pe Autostrada Soarelui un șofer care conducea cu viteza de 215 km/h. Alți doi șoferi au fost prinși cu 206 km/h pe A1 și A3.Duminica, politistii Biroului de Politie Autostrada A2 București – Constanța au depistat un șofer, care conducea cu viteza excesiva. Conducatorul…

- Aproape 40 de șoferi au ramas, in weekend, fara permise de conducere pentru ca au depașit viteza legala, polițiștii bistrițeni aplicand amenzi de aproximativ 50.000 lei. In acest interval, un bistrițean a fost prins conducand cu 174 km/h, in cartierul Viișoara, aceasta fiind viteza maxima inregistrata…

- In ciuda restrictiilor, politistii prind ieseni bauti la volan ca in vremurile bune, de circulatie normala. Un individ din comuna Popesti fara permis de conducere s-a urcat beat crita la volanul unui autoturism, si a fost prins de catre politisti. Barbatul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur in…