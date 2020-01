Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs luni seara, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Doua autoturisme s-au lovit, in zona trecerii de cale ferata. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, in data de 16 decembrie, incepand cu ora 20:05, in municipiul Alba Iulia, pe Șoseaua…

- Procedura privind Șoseaua ocolitoare a municipiului Zalau a fost, in ultimele saptamani, pusa din nou pe așteptare, chiar daca a existat un ofertant pentru proiectarea și execuția acestei importante lucrari in infrastructura rutiera a județului nostru, astfel incat procedura sa capete un contur consistent. …

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a votat in turul al doilea al alegerilor prezidențiale pentru a nu mai exista ura intre romani. Nistor Tatar a declarat dupa ce a ieșit de la urne ca „am votat pentru binele Romaniei. Am votat sa dispara ura, sa nu mai fie in țara romani și romanii noștri”.

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a declarat dupa ce a ieșit de la urne ca a votat pentru un bun roman, pentru un viitor președinte care sa asigure liniștea in țara. „Am pentru liniște in Romania, pentru conciliere și pentru a fim reprezentați de un președinte patriot”, a spus Nistor tatar.…

- Ieri, 3 noiembrie 2018, in jurul orei 06.20, un barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce se deplasa, in calitate de pieton, pe șoseaua de ocolire a municipiului, la kilometrul 6 + 930 metri, s-a angajat in traversare prin loc nepermis și fara sa se asigure, imprejurare in care a fost acroșat…

- Accident pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Un barbat care incerca sa traverseze a fost lovit de o mașina și accidentat. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, ”la data de 03 noiembrie 2018, in jurul orei 06.20, un barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce se deplasa, in calitate de…

- Primarul municipiului Radauti, Nistor Tatar, a afirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizate la sediul administratiei locale radautene, ca mai multe artere de circulatie din localitate vor fi modernizate cu bani guvernamentali alocati din Fondul de Dezvoltare si Investitii ...