Sos de brânză – cum se face și cu ce să îl consumi? Sos de branza – cum se face și cu ce sa il consumi? Sosul de branza facut in casa are o textura perfect cremoasa. Aromele sunt suficient de blande incat sa poate fi consumat și de copii, dar poate fi, de asemenea, picant, daca adaugi fulgi de chilli sau bucațele de jalapenos. Este atat de bun incat il vei pune pe orice mancare. Cuprins: Sos de branza – cum se face și cu ce sa il consumi? Ingrediente sos de branza Mod de preparare Ce ce se servește Cum se depoziteaza Trucuri pentru un sos de branza perfect Sos de branza – cum se face și cu ce sa il consumi? Acest sos facut de la zero este mult… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Știi cum sa faci omleta pufoasa cu ajutorul unui ingredient simplu cum e bicarbonatul de sodiu? Omleta este unul dintre acele feluri de mancare inșelator de simple, care poate fi fie o masa rapida in familie, fie un brunch elegant pentru companie, in funcție de ce aveți nevoie in acel moment. Cele mai…

- Coacerea unui blat de tort pufos și perfect este o arta. Deși, nu necesita prea multe ingrediente, amestecarea lor perfecta și in cantitate precisa este indispensabila pentru a coace un tort delicios. Dar pentru ca tortul tau sa iasa in evidența, exista anumite tehnici de coacere care te ajuta sa coci…

- Daca vrei sa faci un aluat pentru prajituri simplu, rapid și pe care sa il folosești pentru mai multe rețete, aceasta este combinația perfecta. Fie ca vrei sa faci un pandișpan cu fructe, o prajitura cu crema de lamaie sau una in straturi cu mai multe tipuri de creme, acest aluat pentru prajituri te…

- Daca ți s-a intamplat sa fii nevoit sa tragi de copilul tau pentru ca trage de timp sau intarzie in pregatirea unei activitați, trebuie sa știi ca exista tehnici care il pot ajuta pe cel mic sa ințeleaga sa iși gestioneze timpul. Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare personala și…

- Ingrediente: 4 cartofi, 100 g morcovi, 250 g brocoli, 40 g unt, 40 g faina, 425 ml lapte, 30 ml smantana pentru gatiti, sare, piper, 100 g cașcaval Gouda. Mod de preparare Se spala cartofii și se pun la fiert, in coaja. Dupa ce au fiert se lasa puțin sa se raceasca. Se decojesc și taie rondele. Se rade…

- Ingrediente600g cartofi noi/mici2 linguri de ulei2 oua100g faina300g de pesmet copt2 lingurițe de piper cayenne4 fripturi de porc sau vițel (300g fiecare)50g unt50g untura1 lamaieo jumatate de legatura de patrunjelImbraca bine cartofii in ulei, sare și piper. Pune intr-o tava și coace timp de 40 de…

- Daca e Craciun, atunci cu siguranța este vorba despre cozonac, printre altele. Pe masa romanilor, de sarbatori, sunt cateva produse care nu lipsesc, orice s-ar intampla. Printre ele se numara vestitul cozonac, sarmaluțele și produsele tradiționale precum caltaboș,, lebar sau toba. Cuprins: Secretele…

- Nu știi ce vin sa bei cu mancarea pe care ai pregatit-o? Cum asortezi vinul cu mancarea? Ce vin se bea la pește, dar la friptura sau la desert? Ei bine, vinul potrivit pentru mancare se complimenteaza reciproc și se va simți ca o adevarata experiența. Exista cateva ghiduri de asociere intre mancare…