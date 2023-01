O organizatie nonprofit finantata de miliardarul George Soros a donat discret 140 de milioane de dolari organizatiilor de advocacy si unor initiative electorale, in 2021, plus inca 60 de milioane de dolari unor organizatii de caritate similare, transmite CNBC. Soros, care a donat personal alte 170 de milioane de dolari in timpul alegerilor intermediare din 2022 candidatilor si campaniilor democrate, a efectuat donatiile suplimentare prin Centrul de politici pentru societate deschisa – o organizatie nonprofit care face parte din reteaua Open Society Foundation, conform unei copii a declaratiei…