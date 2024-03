Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marti a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. SCMU Craiova a fost lipsita de noroc, iar in faza optimilor i-a fost repartizata una dintre cele mai puternice echipe din campionat, Rapid Bucuresti. Mai mult de atat,…

- Gigi Becali (65 de ani) a dezvaluit titularii lui FCSB de la meciul cu UTA, care se va disputa peste o saptamana, pe 22 ianuarie. Ulterior, finanțatorul lui FCSB, a declarat ca va anunța echipa de start a echipei cu doua zile inaintea fiecarui meci. Gigi Becali a facut același lucru și inaintea unui…

- Mai multe cladiri ale unor institutii de cultura din tara, aflate in stare de degradare, unele dintre ele fiind obiective de patrimoniu, vor fi restaurate cu bani europeni, a anuntat, la Sibiu, ministrul culturii Raluca Turcan. Raluca Turcan: Avem un acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,…

- FCU Craiova ar fi primit o oferta de nerefuzat pentru Juan Bauza, 27 de ani, insa Adrian Mititelu, patronul oltenilor, a refuzat propunerea. O echipa importanta din Arabia Saudita a trimis o oferta de 4 milioane de euro pentru „perla” din Banie, dar conducerea a declinat-o, menționeaza ProSport. Adrian…

- Miercuri, 10 ianuarie 2024, de la ora 11,00, va avea loc in fața Prefecturii Satu Mare un protest al urmașilor romanilor expulzați in 1940 care sunt amanați de trei ani de zile de la plata indemnizațiilor ce li se cuvin prin Legea 154/2021. Legea 154/2021 nu iși produce efectele pentru cetațenii cuprinși…

- Luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbatul care ținea o femeie captiva de ore bune, in locuința acesteia, din Capitala. „Luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale – DGPMB au patruns in imobil și l-au imobilizat pe barbat”, potrivit…

- Accident groaznic, duminica. O femeie in varsta de 68 de ani si fiul ei de 51 de ani au murit in aceasta dimineata, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului intr-o curba. Autoturismul l-a spulberat pe barbat, apoi a ricosat intr-o alta masina care, la randul ei, a lovit-o pe femeie. Tragedia…

- Un tanar din Baia de Arama, banuit de furt și distrugere auto, a fost reținut. Un barbat de 41 de ani a alertat, pe 31 decembrie, Poliția Baia de Arama cu privire la sustragerea autoturismului sau, parcat intr-o gradina neasigurata. Dupa ce l-au sustras și i-au provocat avarii l-au adus inapoi. Polițiștii…