Sorina Pintea: Rezidenţiatul nu va fi schimbat de anul acesta "Spuneam astazi (la festivitatea de absolvire de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures) ca nu doresc sa vorbesc despre salarii, dar a fost un punct foarte important care a atras multi absolventi de liceu catre Medicina si a bucurat absolventii facultatilor de medicina, pentru ca si rezidentul si medicul sunt mult mai bine platiti in acest moment. Avem zone deficitare, speram ca partea cu salariile va rezolva partial. Mai trebuie sa dotam, dar, categoric, partea cu rezidentiatul, partea schimbarii in ceea ce priveste rezidentiatul este o parte importanta a mandatului meu.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

