Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Lobonț are o cariera de succes, insa face mari sacrificii in viața pentru ea. Recent, pe rețelele personale de socializare, artista a transmis un mesaj pentru fanii ei. Cantareața le-a spus ce sacrificii mari face pentru cariera sa. Iata ce a postat celebra vedeta pe pagina sa de Instagram!

- Unul dintre cele mai tari anunțuri de vanzare de pe OLX a devenit viral pe rețelele sociale, dupa ce un roman a cerut suma de 7.000 de lei pentru o bancnota rara, aparuta in 2021. Cum arata hartia oficiala emisa de Banca Naționala a Romaniei. Ce bancnota din 2021 ar putea valora 7.000 de lei […] The…

- Probabil ai intalnit și tu in viața persoane care sa para cuminți, insa mai tarziu sa-ți tradeze increderea și sa se comporte urat. Ei bine, exista trei zodii din cele 12 ale horoscopului care se dau cuminți, dar care nu sunt deloc așa. Nu ar trebui sa ai incredere in acești nativi din zodiac, pentru…

- Petre Roman și Mioara Roman au divorțat in 2007, dupa o relație de 34 de ani. Oana Roman, fiica lor, e cea care a suferit cel mai mult dupa desparțirea parinților, mai ales ca ei nu s-au mai vazut și nu și-au mai vorbit de cand s-au separat. Oana Roman are o relație buna cu tatal ei, chiar daca acesta…

- Multe persoane din horoscop nu se potrivesc unele cu altele din punct de vedere relațional. Acești nativi din zodiac mai bine nu incearca sa formeze un cuplu, deoarece va ieși un dezastru și lucrurile vor sta foarte prost. Iata despre ce zodii din horoscop este vorba!

- Dupa ce anul trecut a avut probleme grave de sanatate, iar viața i-a fost pusa in pericol, acum Sorina Guța a luat o decizie in ceea ce privește operația pe care urma sa o aiba. Fosta soție a lui Nicolae Guța nu iși mai dorește sa faca aceasta intervenție! Mai mult de atat, masca de oxigen va ramane…

- Dennis Man (24 de ani) a primit note mici in presa italiana, fiind sambata printre cei mai slabi jucatori ai Parmei in victoria cu Reggina, scor 1-0. Nu a pus deloc probleme in atac și a fost schimbat din nou. Titularizat a treia oara la rand, dupa revenirea in urma accidentarii musculare, Dennis Man…

- Gina Matache nu e deloc de acord cu relația Oanei Matache, fiica ei cea mica, cu Radu Sifreddi. Cantareața de muzica populara recunoaște ca a aflat din presa de schimbarile din viața fetei sale, care nu mai are deloc o relație buna cu ea. Dupa un mariaj de mai mulți ani cu Razvan Miheț, Oana Matache…