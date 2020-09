Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Banațean și candidat PSD pentru un nou mandat in Consiliul Local Timișoara este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre numeroasele probleme ridicate de inceperea anului școlar…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unei inregistrari video care dovedește faptul ca Ioan Nasleu, fostul consilier personal pe probleme de securitate al primarului Timișoarei și actualul șef de la Piețe SA, a provocat scandalul de la clubul Fratelli din 3 februarie 2019 și a fost scos cu forța de bodyguarzi…

- Laura Cosoi va deveni in curand mama pentru a doua oara.Actrița este insarcinata tot cu fetița și așteapta cu nerabdare momentul incare iși va ține bebelușul in brațe. Perioada sarcinii nu a fost insa preaușoara, iar vedeta povestește cum a reușit sa treaca peste momentele deanxietateLaura Cosoi iși…

- Roverul Perseverance face parte din Programul NASA "Marte 2020". El a fost lansat de la baza din Florida joi, la ora 14.50 (ora Romaniei). Perseverance va cerceta un mediu relevant din punct de vedere astrobiologic, dar si geologia planetei si posibilitatea existentei in trecut a vietii pe aceasta…

- Momentul prabușirii fostei mine de jad din Myanmar, unde și-au pierdut viața peste 160 de mineri, a fost inregistrat de un martor. Imaginile surprind o alunecare masiva de teren și zeci de oameni care alearga sa-și salveze viața.

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor fotografii care dovedesc faptul ca primarul Timișoarei, Nicolae Robu, continua sa foloseasca șoferul instituției in interes personal. Imaginile au fost surprinse vineri dupa amiaza, in jurul orei 16,30, in parcarea magazinului Jysk de langa Iulius Mall de un cititor…

- Nicolae Robu s-a ferit sa vorbeasca „punctual” despre inregistrarea audio in care directorul Piete SA, Ioan Nasleu, il injura pe Dragos Bota, redactorul-sef PRESSALERT. Edilul-sef al Timisoarei s-a pronuntat insa, pe „principii”, in favoarea jurnalistului in acest caz, desi a tinut sa sublinieze ca…

