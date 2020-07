Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, a oferit un interviu in care a vorbit despre viitorul congres al celor de la PSD.Citește și: Situație ALARMANTA la Galați! Spitalul este aproape BLOCAT: nu se mai fac internari, iar pacienții au fost externați „Liviu Dragnea n-a avut grija…

- Fostul premier Sorin Grindeanu se va intoarce in politica, in curand, chiar daca a anunțat ca nu-l va contracandida pe Marcel Ciolacu la funcția de președinte al PSD. Asta dupa ce a fost intr-un adevarat tur electoral prin mai multe filiale din țara, inclusiv la ultimele alegeri din filiala Timiș, unde…

- Nicoleta Tint, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a vorbit intr-un interviu pentru MEDIAFAX, despre eliberarea conditionata, pensiile magistratilor si legile justitiei.Redam, mai jos, interviul cu Nicoleta Tint: MEDIAFAX: Argumentele privind mentinerea sau eliminarea…

- Fostul președinte al PSD rupe tacerea și vorbește despre legaturile politicii și Justiției cu serviciile. Liviu Dragnea a dezvaluit ca Vasile Dincu a fostcel care i-a vorbit prima oara de statul paralel. Fostul lider PSD mai spune ca Laura Codruța Kovesi a vrut sa-l bage la pușcarie și da detalii despre…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ofera primul interviu de la incarcerare. Acesta a acceptat sa vorbeasca din spatele gratiilor chiar cu fosta lui consiliera, Anca Alexandrescu, in prezent moderator la Realitatea Plus.Interviul va fi difuzat, joi, de la ora 18.00, pe Realitatea Plus.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca PSD da dovada de "ipocrizie" cand cere demisia Guvernului pentru ca premierul Ludovic Orban a fumat in Palatul Victoria, amintindu-i liderului social-democrat Marcel Ciolacu ca "biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se transformase in fumoar",…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca PSD da dovada de "ipocrizie" cand cere demisia Guvernului pentru ca premierul Ludovic Orban a fumat in Palatul Victoria, amintindu-i liderului social-democrat Marcel Ciolacu ca "biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se transformase in…

- Este vorba despre un cuplu din Marea Britanie, Bryn și Pat Howells, in varsta de 86 și 80 de ani. Cei doi au sarbatorit recent 60 ani de casatorie și nu au mai ieșit din casa de o buna perioada de timp. In data de 4 aprilie, au inceput sa se simta din ce in ce mai rau, conform SpyNews. Au…