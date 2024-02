Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, nu e conectat la Grupul de la Cluj. Paravanul lui, da! Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus ca nu are nicio legatura cu celebrul Grup de la Cluj, in care graviteaza Ioan Rus, Nelu Varga, Vasile Dincu. Intr-adevar, in mod direct, Grindeanu nu poate fi conectat la afacerile celor menționați anterior. Insa paravanul lui, Sebastian Albulescu, cu care este prieten bun și fost partener de afaceri, este una dintre persoanele de legatura cu oamenii de afaceri și politicienii de care Grindeanu vrea sa se dezica. Ministerul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca el nu are nicio legatura cu Grupul de la Cluj. „Eu pe Vasile Dincu il știu… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus ca nu are nicio legatura cu celebrul Grup de la Cluj, in care graviteaza Ioan Rus, Nelu Varga, Vasile Dincu. Intr-adevar, in mod direct, Grindeanu nu poate fi conectat la afacerile celor menționați anterior. Insa paravanul lui, Sebastian Albulescu,

