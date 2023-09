Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca Romania doreste sa ceara despagubiri pentru pierderile transportatorilor din cauza ca tara noastrea nu a intrat in Schengen, fiindca Austria s-a opus aderarii, si a mentionat ca impactul financiar pentru acest lucru este de 2% din PIB. „Am avut…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat duminica, 10 septembrie, la Prima News, ca Romania vrea sa solicite compensații pentru daunele suferite de transportatori din cauza neaderarii țarii noastre la zona Schengen, iar impactul financiar estimat este de aproximativ 2% din PIB.„Am cerut…

- „Am avut o discutie zilele trecute cu comisarul european Adina Valean si am spus ca noi am bagat foarte multi bani, de exemplu, in intretinerea drumurilor nationale din zona respectiva. Daca mergeti acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe langa Bacau, Focsani, o sa vedeti ca e TIR langa TIR, de Ucraina,…

- „Am avut o discutie zilele trecute cu comisarul european Adina Valean si am spus ca noi am bagat foarte multi bani, de exemplu, in intretinerea drumurilor nationale din zona respectiva. Daca mergeti acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe langa Bacau, Focsani, o sa vedeti ca e TIR langa TIR, de Ucraina,…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat ca Romania vrea sa ceara despagubiri pentru infrastructura degradata de transportatorii ucraineni, dar si pentru ca nu ni s-a permis aderarea la Schengen. Prima nota de plata este deja pregatita, spune Grindeanu. „Am avut o discutie zilele trecute…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca Romania vrea sa ceara despagubiri pentru pierderile transportatorilor din cauza ca nu am intrat in Schengen. „Am avut o discutie zilele trecute cu comisarul european Adina Valean si am spus ca noi am bagat foarte multi bani, de exemplu, in intretinerea drumurilor…

- In urma cu noua luni și doua zile, Romania era ținuta in afara spațiului Schengen de un vot al Austriei ș Olandei . Țara noastra anunța pierderi uriașe in toata aceasta perioada, pentru care vrea despagubiri. Romania vrea despagubiri pentru pierderile transportatorilor, din cauza neintrarii in Schengen:…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca Romania doreste sa ceara despagubiri pentru pierderile transportatorilor din cauza ca tara noastrea nu a intrat in Schengen, fiindca Austria s-a opus aderarii, si a mentionat ca impactul financiar pentru acest lucru este de 2% din PIB. „Am avut…