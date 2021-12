Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, crede ca nu este posibil ca PNL si PSD sa candideze impreuna la alegerile din 2024, fiind partide mari, cu structuri puternice care lupta sa castige alegeri. In peste 90% dintre localitati, afirma Grindeanu, bataliile electorale s-au dus intotdeauna intre…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la plecarea de la sediul PSD, ca saptamana viitoare Romania va avea guvern, el precizand ca toti liderii partidelor din aceasta coalitie sunt de acord cu acest lucru.Despre cine va da primul premier, presedintele PSD a spus ca decizia in interiorul…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat miercuri ca nu exista un termen limita in negocierile pe care le are cu PNL, precizand ca cele doua partide au viziuni și doctrine diferite. „Sper ca aceste negocieri sa se termine cat mai repede”, a adaugat Grindeanu. „Cred ca este cazul…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, ca nu stie daca saptamana aceasta vom avea Guvern. Sorin Grindeanu a precizat ca mai sunt cateva domenii in care nu s-au incheiat negocierile cu PNL, precum Justitia si Munca. Despre propunerea de premier, Grindeanu a amintit ca mandatul dat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, vineri, ca testarea in școli ar bloca din start procedura, intrucat nu exista in scoli acest personal specializat. Sorin Cimpeanu a precizat, vineri, ca sustine testarea gratuita in unitatile de invatamanat, atat pentru copii, cat si pentru personal. …

- Florin Cițu, președintele PNL, a fost intrebat miercuri seara, dupa discuțiile cu PSD, despre posibilitatea ca Sorin Grindeanu sa se afle intr-un viitor guvern PNL-PSD-UDMR, avand in vedere ca actualul prim-vicepreședinte al PSD era premier in perioada celebrei OUG 13. „Diferența intre noi…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a incheiat, astazi, un parteneriat cu reprezentanții Asociației Dezvoltarea Europeana a Comunitații Locale (DECL) și Asociației EcoAssist, in scopul implementarii inițiativei naționale de impadurire pe baza de voluntariat "Plantam fapte bune in…

- Organizația Mondiala a Sanatații va sprijini Romania și cu 34.000 de teste RT-PCR și 200 de concentratoare de oxigen, a anunțat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. „In ceea ce privește managementul pandemiei, aceasta colaborare a fost implementata inca din primele momente. (…) Așa…