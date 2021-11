Stiri pe aceeasi tema

- “In acest moment, la Bruxelles e in analiza o cerere de ajutor de stat, din partea Comisiei. Sunt optimist, vorbim de 90 de milioane care, ca infuzie, ar ajuta foarte mult compania. Trebuie si acolo sa vedem cum sa nu mai ajungem in situatii de acest tip, iar Tarom sa ramana o companie proprie, a noastra,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), a declarat, marti seara, ca va acorda direct ”cartonas rosu” celor care nu vor fi corecti in domeniul Transporturilor si a criticat faptul ca nenumaratele studii, planuri si harti privind infrastructura rutiera au costat foarte multi bani. Intrebat…

- Autostrada Sebeș – Turda va fi deschisa maine, 1 decembrie, dupa finalizarea unor lucrari, dar cu restricție de circulație pe o porțiune de 1 km, unde se va merge pe o singura banda, a anunțat luni Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Lotul 2 Sebes-Turda are o lungime de 24,25 km si va lega Alba…

- Marius Bodea a scris, miercuri, pe Facebook, dupa audierea lui Sorin Grindeanu in Comisia pentru Transporturi ca “sluga lui Dragnea, premierul care a semnat OUG 13 prin care condamnatul din Teleorman spera sa nu ajunga la puscarie, a primit miercuri aviz favorabil pentru functia de ministru al Transporturilor…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a afirmat, miercuri seara, ca, in viitorul guvern, cele doua ministere avizatoare – Justitie si Finante – se vor imparti intre PNL si PSD. ”Nu ne dorim Ministerul Justitiei, pentru ca in guvernarea anterioara am avut o mare problema cu Justitia”, a afirmat Paul…

- Analistul politic Dorin Iacob a declarat ca este necesara o verificare de catre serviciile de informații a oamenilor din jurul președintelui, a prietenilor acestuia pentru protecția șefului statului și a Romaniei. Acesta s-a referit la influența pe care o poate avea omul de afaceri Michael Schmidt,…

- Medicul Adrian Marinescu a gasit soluția pentru ca Romania sa depașesca valul 4 al pandemiei de coronavirus. Spitalele joaca un rol esențial aici. “Vorbim de un val patru cu o alta abordare. Aici știm mai multe lucruri. Știm ca toate spitalele ar trebui sa contribuie in mod efectiv cu locuri pentru…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni, la Antena 3, dupa ce miniștrii USR PLUS au anunțat demisia in bloc din Guvern, ca Guvernul poate fi considerat ca fiind unul picat: „Acest pas era necesar de cand au declanșat criza. E un prim pas de ieșire din ipocrizie a celor de la…