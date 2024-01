Grindeanu a aratat, luni, intr-o postare pe Facebook, ca in 1 februarie incepe proiectarea Sectiunii 3 a A8 (Leghin-Targu Neamt). ”Aceasta etapa va dura 6 luni si va fi urmata de constructia propriu-zisa care va avea o durata de 24 de luni, potrivit Ordinului de Incepere emis de CNAIR. Constructorul roman are la dispozitie 1,56 miliarde de lei (fara TVA) – suma asigurata prin PNRR – pentru a finaliza lucrarile si pentru a da in circulatie cei 29,9 km, prevazuti in contract, pana la sfarsitul anului 2026”, a explicat el. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, in iulie 2023, ca a fost…