Sorin Grindeanu: Încă 17,5 kilometri din Autostrada de Centură a municipiului Bucureşti au constructor desemnat “Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului Bucuresti (49,57 km) au constructor desemnat! Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea si executia Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata definitiv castigatoare o asociere de constructori romano-italiana”, a aratat Grindeanu, marti, intr-o postare pe Facebook. El a mentionat ca, dupa semnarea contractului, Lotul 1 al A0 Nord va trebui finalizat in 34 de luni, din care 12 luni pentru proiectare si 22 de luni pentru executia lucrarilor. Potrivit ministrului, in cadrul acestui contract vor fi construite si doua structuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

