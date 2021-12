Stiri pe aceeasi tema

- ”Birocratia este una dintre chestiunile care ne omoara in Romania si, de multe ori, e mai mare perioada pana incep lucrarile, decat cat dureaza efectiv o lucrare. Tot ceea ce inseamna proiect, SF, avize, mediu, mutari de utilitati sunt foarte multe exemple in care aceasta perioada este mai lunga decat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, sambata, la Braila, ca saptamana viitoare va ajunge pe odrdinea de zi a Parlamentului un proiect care prevede eliminarea taxei de pod la Cernavoda-Fetesti. ”E in Parlament, chiar vine saptamana viitoare pe ordinea de zi, eliminarea taxei de pod…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- PSD a facut miercuri, 10 noiembrie, la negocierile pe programul de guvernare care au avut loc la Vila Lac, propuneri pentru a creste veniturile statului, printre care se numara si taxarea luxului, a declarat prim-vicepresedintele partidului Sorin Grindeanu.Sorin Grindeanu a afirmat ca PSD vrea majorari…

- “Suntem intr-o analiza a situatiei financiare la Metrorex, impreuna cu ministrul interimar si totodata ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, si saptamana viitoare, pe masura ce vom avea rezultatele acestei analize, vom comunica solutiile pentru rezolvarea situatiei financiare, intr-adevar foarte grea,…

- Guvernul va prezenta saptamana viitoare proiectia proprie privind majorarea salariului minim pe economie, a anuntat, joi, la Braila, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. ‘Pentru prima data, la inceput de toamna suntem trei parti asezate la aceeasi masa care…

