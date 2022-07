Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Timisoara, ca directorul general al Metrorex si Consiliul de Administratie sunt raspunzatori de faptul ca tot mai putine garnituri sunt scoase pe traseu, in aceasta perioada. ”Metrorex are un director general si are si un Consiliu de Administratie, e o companie. Nu are de ieri-de azi aceste probleme si nu sunt singurele. Pana la sfarsitul anului, tot ceea ce inseamna Consiliu de Administratie, director general, vor fi selectati si am dat drumul la acest lucru pe 109, adica pe acea Ordonanta 109. Tot acest lucru sper sa duca la o profesionalizare mai mare…