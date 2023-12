Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina, lucru posibil si prin implementarea proiectului PRIMUS dedicat navigatiei pe timp de noapte pe Canalul Sulina. „De astazi navigatia pe…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a aprobat o schema de ajutoare in valoare de pana la 24 de milioane de euro ceruta de Romania pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime, in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, preluat…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 24 de milioane de euro „pentru sprijinirea investițiilor in porturile maritime și interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei”, a transmis Comisia Europeana, vineri, 13 octombrie.„Romania a notificat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca a notificat deja Comisia Europeana in vederea aprobarii unui ajutor de stat pentru investițiile in suprastructura portuara. Banii din bugetul Romaniei vor ajunge la operatorii portuari privați din Constanța și au fost solicitați inca de anul trecut…

- Implementarea reformelor fiscale propuse de Guvernul Romaniei poate duce la o incetinire considerabila a economiei, ca urmare a inchiderii afacerilor, dar si la cresterea preturilor, considera oficialii CNIPMMR. Consiliul Național al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), confederația patronala reprezentativa…

- Premierul a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, ”lucreaza in continuare la viteza maxima la un proiect esential, si anume „Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanta”. ”Azi, aprobam declansarea procedurii de expropriere. Acest fapt…

- Polonia a fost unul dintre cei mai fideli aliati ai Ucrainei de cand Rusia a invadat aceasta tara, in februarie 2022, dar Varsovia si Kievul sunt acum implicate intr-un conflict tot mai profund cu privire la importurile de produse agricole ucrainene. Polonia, impreuna cu Ungaria si Slovacia, a extins…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, noi masuri pentru facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene. De asemenea, crește importanța Canalului Sulina, care va putea fi folosit 24 de ore din 24. Grindeanu a avut, vineri, o intalnire la Constanta cu oficiali ucraineni, americani,…