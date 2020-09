Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca seful statului si Guvernul "nu sunt in stare" sa le spuna concret parintilor cum vor invata copiii lor in acest an scolar. "Scenarii pentru copii, certitudini pentru pedofili! Iohannis si Guvernul sau nu sunt in stare sa le spuna…

- Declarație naucitoare a vicepremierului Raluca Turcan, in direct la Digi 24: a declarat, cu seninatate, ca Guvernul știe cu certitudine ca, trimiși la școala, copiii se vor imbolnavi, doar ca planul este acela ca numarul celor care se vor infecta cu Covid sa fie cat mai mic. Raluca Turcan a subliniat…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul PNL trebuie sa inteleaga ca dublarea alocatiilor pentru copii nu este „un moft”, ci o necesitate. El precizeaza ca PSD nu se va opri sa puna presiune pe Executiv „esuat” pentru a respecta legile votate in Parlament si promulgate de seful…

- PSD cere Guvernului PNL sa faca „tot posibilul” ca anul scolar sa inceapa in siguranta, spunand ca educatia online este „imposibila” in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii „solide” arata „cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor”. „Copiii trebuie sa mearga la #școala,…

- PSD solicita Guvernului PNL sa faca "tot posibilul" ca anul scolar sa inceapa in siguranta, adaugand ca educatia online este "imposibila" in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii "solide" arata "cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor". "Copiii trebuie sa mearga la scoala,…

- Dublarea alocațiilor copiilor ar putea fi posibila inainte de 1 august, daca Curtea Constituționala va decide intrarea imediata in vigoare a legii. Legea alocațiilor a fost promulgata de președintele Iohannis la inceputul anului, insa a fost amanata de Guvern prin ordonanța de urgența.

- Presedintele PNL a fost intrebat de ce discutiile pe legea carantinarii dureaza atat de mult si nimeni nu ofera nici o informatie despre forma in care va ajunge la vot. "Nu este nici o secretomanie. Eu am vorbit acum 10 minute cu domnul Cazanciuc, sunt in comisia juridica, este a patra seara…