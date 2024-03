In prezent, premierul olandez Mark Rutte este susținut de SUA, Marea Britanie și Germania, trei din cele mai importante tari ale aliantei Nord-Atlantice, la conducerea NATO. Pe de alta parte, ministrul Afacerilor Externe din Letonia a precizat ca NATO nu ar trebui sa-l numeasca pe Mark Rutte fara o discuție mult mai ampla privind viitoarele […] The post Inca o țara nu-l accepta pe rivalul lui Iohannis la șefia NATO? Reacția e clara appeared first on Playtech Știri .