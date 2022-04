Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța, vineri, ca a fost semnat Acordul Cadru cu cele doua firme care vor recruta membrii Consiliilor de Administrație pentru toate companiile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor: „Incepem recrut

- Tariful calatoriei cu trenurile companiei de stat CFR Calatori se scumpește cu 20%, a anunțat ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu. Majorarea ar urma sa se aplice incepand cu data de 01 aprilie a.c.. Sorin Grindeanu a precizat ca este insa nevoie de aprobarea Guvernului, pentru ca…

- ”De azi a devenit operationala integrarea tarifara a trenului de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni cu transportul public de suprafata si de subteran din Bucuresti. Cu aceasta ocazie, am facut o calatorie cu trenul de proba pe 4 rute feroviare din jurul Capitalei, care vor face parte din infrastructura…