- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, continua șirul declarațiilor controversate despre școlile cu toaleta in curte. Ministrul a spus acum cateva zile in ședința de guvern ca problema școlilor cu toaleta in curte este o problema exagerata, starnind un val de critici. In pofida acestora, Sorin Cimpeanu…

- Cu mai puțin de o saptamana inainte de inceperea anului școlar, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca 14,3% din unitațile de invațamant nu au obținut inca autorizația de securitate la incendiu. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a cerut prefecților sa ia toate masurile menite sa previna „producerea…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, un plan pentru ca in doi ani sa numai existe școli cu toaleta in curte: „Nu cred ca e un efort financiar deosebit sa putem sa facem ca acest demers sa se realizeze și sa nu mai discu