- Celebra construcție S200 din Craiova, din apropierea Pieței Centrale a orașului a cunoscut in ultimii 30 de ani mai multe scenarii de la bloc cu balcoane pentru locuințe, la sediu de administrație regionala, sau sediu pentru birourile Universitații din Craiova, dupa ce a suferit un facelift de tip „beton-sticla”.…

- La 5 noiembrie 2010, ne parasea marele poet Adrian Paunescu. Deși s-a nascut peste Prut, a copilarit la Barca in județul Dolj. A fost unul din cei mai iubiți poeți ai Olteniei, autorul imnului FC Universitatea Craiova. Ca politician Adrian Paunescu s-a implicat in susținerea culturii romanești. A fost…

- La 14 octombrie 2003, o veste trista facea ocolul Olteniei. Zoltan Crișan, cel care a jucat in echipa Craiovei care a ajuns in semifinalele UEFA in 1982-1983, a incetat din viața. Zoli se nascuse la Oradea, la 3 mai 1965. A evoluat ca junior la Minerul Baia Mare din 1969 pana in 1973, a stat […] Articolul…

- O faza incalcita a avut loc in minutul 89 al meciului CS Universitatea Craiova - FC Voluntari, la scorul de 1-1. Dupa analiza VAR, „centralul” Istvan Kovacs a dictat un henț in ofensiva comis de olteni. Istvan Kovacs nu a avut un meci complicat pe „Ion Oblemenco”. A dictat doua „galbene” pentru oaspeți…

- Centrul Constantin Brancuși a fost inaugurat, joi seara, la Craiova, la Muzeul de Arta, in prezența mai multor oficialitați. La eveniment au luat cuvantul președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, Mitropolitul Olteniei, IPS Irineu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, președintele CJ Dolj,…

- Universitatea Cluj a anuntat, joi, ca noul antrenor al echipei este Eugen Neagoe (55 de ani). Acesta va debuta pe banca echipei ardelene la meciul din etapa a saptea a Superligii cu FC Voluntari, programat vineri, la ora 18.45. Neagoe ii succede lui Erik Lincar, care s-a despartit de nou-promobvata,…

- Cifrele arata ca Universitatea Craiova sta rau la capitolul eficacitate. Procentajul de conversie a ocaziilor in goluri este de doar 21%, ceea ce o plaseaza pe locul 51 in competiție. Hapoel e pe poziția 23 (29%) Hapoel Beer Sheva - CS Universitatea Craiova se joaca joi, de la 20:00, in play-off-ul…

- CS Universitatea Craiova intalneste echipa israeliana Beer Sheva in play-off-ul Conference League. Drumul spre grupe este greu, mai ales ca romanii au ramas in 10 oameni... pe tunelul de la vestiare.