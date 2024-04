Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Pitu (48 de ani), fost mijlocaș in Divizia A la inceputul anilor 2000, la echipe precum Dinamo, Universitatea Craiova, Oțelul, FCM Bacau sau Steaua, a povestit cum a fost sa lucreze cu Dumitru Sechelariu, fostul patron al bacauanilor. Pitu a ajuns la Bacau in 2001, dupa doar un sezon la Universitatea…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Alaturi de expertul GSP Live, Raul Rusescu, vom trage concluziile primei etape din play-off și play-out. FCSB s-a desprins la 7 puncte in fruntea clasamentului, profitand de eșecurile inregistrate CFR Cluj (1-2 cu Universitatea Craiova)…

- LPF a publicat programul meciurilor din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului: Play-off: Vineri, 15 martie – ora 20.30: Rapid – Farul Constanța.Sambata, 16 martie – ora 20.00: CFR Cluj – Universitatea Craiova .Duminica, 17 martie – ora 21.00: FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe. Clasament: 1. FCSB 32 puncte,…

- Antrenorul formației UTA Arad, Mircea Rednic, considera ca meciul cu FCU a fost dificil, cu emoții, dar ca victoria a fost meritata. Acesta s-a aratat incantat de faptul ca baieții sai au avut reacție dupa „dușul rece“ din meciul cu Rapid. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 29 Vineri, 1 martie: Poli Iași…

- Antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru victorie, dar nu s-a declarat mulțumit de evoluția alb-albaștrilor. „Un meci bun pentru suporteri, nu și pentru antrenor. Nu am facut un meci rau, mai ales in prima parte, am avut ocazii. Ne-am propus sa nu mai repetam greșelile pe care…

- In direct la GSP Live, Mihaița Pleșan, 40 de ani, a dezvaluit ca a fost in discuții sa preia postul de director sportiv la Universitatea Craiova. Fost mijlocaș la Craiova, Dinamo, Poli Timișoara sau FCSB, Pleșan se ocupa acum de scouting și impresariat. Obiectivul lui e sa devina manager, spune ca au…