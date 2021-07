Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Româna organizeaza o tombola speciala pentru cei care se vaccineaza, sub denumirea „Te vaccinezi și câștigi”. Evident, deși se numește așa, câștigul nu este garantat, ci exista doar posibilitatea. Practic, compania de stat încearca sa susțina programul național…

- Cand bebelușul apare in viața voastra vine cu o implinire de nedescris. Ca parinți va faceți promisiunea absoluta de a ingriji micul pui de om ca pe cel mai de preț dar din lume. Iar de aici și pana la alegeri minuțioase privind produsele folosite nu mai este decat un pas. Rasfațul celui mic incepe…

- Social-democrații vor sa existe o corelare intre salariul minim și codul ocupațional. Aceștia propun ca angajatorul sa aiba o grila specifica in cadrul careia sa fie inclus salariul minim. PSD mai propune și implementarea unui sistem prin care angajații sa fie obligați sa organizeze cursuri de perfecționare…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) ii solicita explicații Ministrului Transporturilor, Catalin Drula, in legatura cu angajarile care se fac in instituțiile din subordinea sa. Cei de la C.O.T.A.R arata faptul ca in cadrul Autotoritații Rutiere Romane…

- Social-democrații spun ca o treime dintre angajații din Romania au salariul minim pe economie pe cartea de munca.”Astazi am decis sa depunem in Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile salariatilor platiti cu salariul minim pe economie. Este inadmisibil ca intr-o tara europeana sa avem…

- PSD va depune in Parlament un proiect de lege potrivit caruia salariul minim se va acorda doar pentru persoanele si posturile care nu necesita sau nu au vreo calificare. "Astazi am decis sa depunem in Parlament un proiect de lege pentru a proteja drepturile salariatilor platiti cu salariul…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, anunta ca nu exista niciun motiv pentru schimbarea premierului Florin Cițu si transmite partenerilor de coalitie din USR PLUS sa nu insiste pe aceasta solicitare, transmite DigiFM. „Sunt convins ca și ei daca se gandesc intr-o astfel de logica de a menține…

- Romania mai are, in prezent, sase paturi libere la Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, a declarat, duminica, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Ministrul Sanatații a ieșit la o declarație de presa, fara jurnaliști in sala, in care a aratat ca transformarea Spitalului Foișor in spital…