- Ruby s-a accidentat grav la „Dancing on Ice” și risca sa nu mai poata participa la emisiune. Artista are dureri ingrozitoare și nu se mai poate antrena pentru concurs. Cantareața este foarte implicata in proiectul de la Antena 1, iar accidentarea pe care a suferit-o recent risca sa-i dea planurile peste…

- Ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarna s-a incheiat ieri in China, dupa șaisprezece zile pline de evenimente. Ceremonia de inchidere desfașurata pe arena „Cuib de pasare” a fost un spectacol plin de culoare, de energie, de entuziasm și de bucurie. China și-a etalat din nou tradițiile, iar…

- Alexandru Pargaru, supranumit „copilul de diamant”, a incercat sa-l purifice spiritual pe Mihai Bobonete, la „Romanii au talent”. Dupa ce s-a lovit de ironii si glume, acesta spune ca este dezamagit de moment, implicit de jurat. „Lume multa, oameni putini”, puncteaza el.

- In aceasta seara are loc marea finala de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, iar Viviana Sposub a recunoscut ca s-a imaginat a fi caștigatoare. Concurenta are mari emoții pentru momentul pe care l-a pregatit. Viviana Sposub s-a pregatit intens pentru marea finala de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și…

- Ei bine, și in seara aceasta dragostea a fost departe de casa Mireasa Capriciile -Iubirii, asta fiindca Alina a avut parte de numeroase acuzații din partea doamnei Dana, care considera ca nu o sa aiba vreodata o noua relație. Iata cum a reacționat concurenta!

- Cerere in casatorie ca intr-un film de acțiune. Un tanar și-a cerut iubita de soție cu un pistol in fața. Momentul a fost filmat și publicat de acesta pe Facebook, unde a menționat ca a primit un raspuns pozitiv, scrie SHOK .md.

- Intregul incident a fost surprins pe camerele de supraveghere ale magazinului și de clienți cu telefoanele mobile, conform expresulbuzoian.ro.Totul a izbucnit in momentul in care un tanar a intrat in magazin fara a purta masca. Unul dintre agenții de paza ai magazinului i-a atras atenția ca sunt multe…