- Aflata pe locul 70 WTA, Sorana Cirstea a reusit o victorie spectaculoasa, 4-6, 7-6 (7), 7-5 cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, cap de serie numarul 11, luni, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Cirstea (32 ani, 70…

- Simona Halep a coborat din nou in clasamentul WTA. Irina Begu, Sorana Cirstea și Ana Bogdan se afla in Top 100, in timp ce Gabriela Ruse a coborat 21 de poziții. Sportiva din Romania este in continuare suspendata provizoriu din tenis pentru dopaj. Dupa ultima actualizare a clasamentului WTA, Simona…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 61 WTA) se pregatește in aceasta perioada la Dubai, dupa participarea la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Sorana Cirstea a fost invinsa de Yulia Putintseva cu 6-2, 4-6, 3-6, in prima runda a turneului de la Australian Open, insa nu s-a relaxat in timpul liber…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 42 WTA) se pregatește in aceasta perioada la Dubai, dupa ce a fost eliminata inca din primul tur de la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Sorana Cirstea a fost invinsa de Yulia Putintseva cu 6-2, 4-6, 3-6, in prima runda a turneului de la Australian Open, insa nu…

- Sorana Cirstea (32 de ani, #45 WTA) a avansat, marți dimineața, in turul secund al turneului de la Adelaide. Jucatoarea din Romania a invins-o in minimum de seturi pe elvețianca Viktorija Golubic (30 de ani, #76 WTA), scor 6-0, 7-6 (1), la capatul unui meci care a durat o ora și 45 de minute. La [...]…

- WTA a anunțat ultimul clasament din 2022 și Simona Halep iți pastreaza locul zece. Romanca e suspendata provizoriu din cauza scandalului de dopaj in care e implicata. Ce locuri ocupa jucatoarele din Romania in ierarhia WTA: Irina Begu, locul 34, Sorana Cirstea, poziția 45, Ana Bogdan, locul 56. In top…

- Sorana Cirstea (45 WTA) nu a mai jucat in ziua a doua la demonstrativul World Tennis League de la Dubai (Emiratele Arabe Unite, 19 – 24 decembrie), care aduce la start 18 dintre cei mai buni jucatori ai planetei. Deși jurnalistul italian care comenteaza meciurile de la World Tennis League anunțase ca…

- Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Țig vor reprezenta Romania in competiția propriu-zisa, la Australian Open 2023 (16-29 ianuarie). Suspendata provizoriu din circuitele WTA și ITF, in urma testului anti-doping cu rezultat pozitiv de la US Open, Simona Halep (31 de…