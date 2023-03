Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea continua parcursul superb de la Indian Wells. Romanca nu a pierdut set in primele doua tururi. Cirstea a facut selfiuri cu fanii romani din California dupa ce a trecut de Madison Keys. Meciul disputat cu Keys a fost senzațional pentru Sorana Cirstea . Coborata pana pe locul 83 in clasamentul…

- Poloneza Iga Swiatek (1 WTA, 21 de ani) a fost eliminat in optimi la Australian Open 2023. A pierdut contra Elenei Rybakina, din Kazahstan, (23 de ani, 25 WTA), scor 4-6, 4-6. Tripla campioana de Grand Slam, Iga Swiatek era mare favorita a turneului de la Melbourne, dar a fost invinsa de Rybakina, campioana…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, miercuri, in turul secund al Open-ului Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o cu 3-6, 7-6 (1), 6-2, pe americanca Elizabeth Mandlik. In urmatoarea faza a competiției, Begu o va avea ca adversara pe germanca Laura Siegemund.…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig (28 ani, 777 WTA - clasament protejat) a ratat calificarea in turul secund la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Miercuri, 18 ianuarie, in runda inaugurala, romanca a fost…

- Patricia Țig (28 de ani, 777 WTA) a fost eliminat in turul 1 la Australian Open 2023 de chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 22 WTA), scor 1-6, 6-4, 0-6. live » Patricia Țig - Shuai Zhang 1-6, 6-4, 0-5 Meciul era programat sa se joace marți, dar a fost amanat pentru miercuri, din cauza ploii. Jucatoarea…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 42 WTA) a ratat calificarea in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Marti, 17 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost invinsa, in trei…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, locul 161 WTA) a ratat calificarea in turul secund la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Luni, 16 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost spulberata,…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka, 25 de ani, locul 47 WTA, a anunțat miercuri ca va deveni mama pentru prima data in acest an, relateaza BBC. Deținatoare a patru titluri de Grand Slam, japoneza s-a retras recent de la Australian Open fara sa ofere un motiv oficial.”Ultimii ani au fost cel puțin interesanți,…