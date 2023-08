Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenele din Romania și-au aflat adversarele din prima runda a turneului de Grand Slam US Open, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Cirstea (33 ani, 30 WTA), cap de serie numarul 30, o va infrunta in premiera in primul tur pe jucatoare americana Kayla Day (23 ani, 91 WTA).…

- Ana Bogdan este una dintre cele patru jucatoare din Romania care vor lua startul la ultimul turneu de Grand Slam din 2023. Pe langa sportiva din Sinaia, mai au asigurata prezența pe tabloul principal și Sorana Cirstea, Irina Begu și Patricia Țig. Simona Halep ar putea juca și ea la US Open 2023, daca…

- Fostul consul al Romaniei la New York, avocatul Catalin Dancu afirma intr-o postare recenta de pe pagina sa de pe o platforma de socializare ca Romania ar trebui sa intensifice efortul diplomatic și militar de a deschide fabrici de armament, „pe tehnologie americana”, dar și de a atrage alte investiții…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa, vineri, cu 4-6, 6-3, 7-6 (20-18), de ucraineanca Lesia Tsurenco, in turul III al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Tot vineri, intr-o partida din turul secund, Irina Begu a cedat cu 5-7, 3-6, in fața rusoaicei Ana Blinkova.…

- Sorana Cirstea a dat marea lovitura de la Wimbledon! Romanca a eliminat-o eroic pe Jelena Ostapenko, o jucatoare excelenta de iarba, scor 4-6, 7-6 (6), 6-4 și și-a asigurat biletul pentru turul al treilea. Succesul este cu atat mai important cu cat letona era intr-o forma de zile mari inaintea startului…

- Simona Halep așteapta in continuare sa fie judecata de ITIA in scandalul de dopaj, dar asta o costa in clasamentul WTA. Jucatoarea noastra, fost lider mondial, a ajuns pe locul 40 WTA. Odata scazute punctele din sezonul de zgura, Simona mai are 1100 puncte. Halep nu va participa nici la Wimbledon,…

- Odata cu eliminarea Gabrielei Ruse de pe tabloul de dublu, romanii și-au incheiat conturile cu French Open 2023. E prima data in ultimii 6 ani cand prezența romaneasca a scazut vizibil. Absența Simonei Halep, care traverseaza o perioada dura din cauza acuzațiilor de dopaj formulate de ITIA, a lasat…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa, vineri, de Karolina Muchova, din Cehia, cu 6-3, 6-2, in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Begu, cap de serie numarul 27, era singura romanca ramasa pe tabloul de simplu al turneului de la Paris, dupa ce Ana Bogdan și…