Sorana Cîrstea a ajuns în turul 3 la Indian Wells Sorana Cirstea continua parcursul superb de la Indian Wells. Romanca nu a pierdut set in primele doua tururi. Cirstea a facut selfiuri cu fanii romani din California dupa ce a trecut de Madison Keys. Meciul disputat cu Keys a fost senzațional pentru Sorana Cirstea . Coborata pana pe locul 83 in clasamentul WTA, Sorana a condus cu 5-0 dupa 19 minute din primul set printr-o evoluție entuziasmanta, conform eurosport.ro . Susținuta puternic de romanii din California, Cirstea a inchis primul set cu 6-1! Keys a avut nevoie de intervenția medicilor imediat dupa terminarea primul set. Americanca, finalista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (30 ani, 75 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.788.468 de dolari. Venita din calificari, romanca a fost invinsa, in optimi,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit o victorie spectaculoasa, scor 4-6, 7-6 (9/7), 7-5, cu brazilianca Beatriz Haddad Maia, cap de serie numarul 11, luni, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Dubai. Competitia din Emiratele Arabe Unite este dotata cu premii totale de 2.788.468 de…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, numarul 4 mondial, a fost eliminata in optimile de finala la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, fiind invinsa in doua seturi, 7-6 (7/3), 6-4, de poloneza Magda Linette, intr-o partida disputata luni la Melbourne, potrivit Agerpres.…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, favorita numarul 3, s-a calificat, luni, in sferturile de finala la Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Irina Begu (30 WTA) s-a impus in meciul de debut de la Australian Open in fața lui Elizabeth Mandlik (129 WTA), la capatul unei partide in care a fost condusa, dar in care a revenit fabulos in setul secund, actul decisiv aparținandu-i categoric. Scorul pe seturi a fost 3-6, 7-6 (1), 6-2. Irina Begu…

- Cea mai buna jucatoare de Counter Strike din lume este romanca, Ana Dumbrava. Tanara, originara din Radauți a fost desemnata cea mai buna jucatoare de Counter Strike:Global Offensive din lume. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc in Stockholm, Suedia. Ana Dumbrava este o jucatoare profesionista…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, favorita numarul 4, a debutat cu dreptul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o fara probleme, cu 6-3, 6-0, pe Katherine Sebov (Canada), intr-o partida disputata marti la Melbourne, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, locul 161 WTA) a ratat calificarea in turul secund la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Luni, 16 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost spulberata,…