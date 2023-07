Stiri pe aceeasi tema

Romania are trei reprezentate in turul doi la Wimbledon: Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan. Partida Irinei Begu, din turul inaugural, a fost intrerupta din cauza intunericului. Victoria lui Jaqueline Cristian a suprins și incantat cel mai mult. Jucatoarea de 25 de ani a reușit primul…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (locul 133 WTA) a reușit prima ei victorie pe tabloul principal in turneul de Grand Slam de la Wimbledon și s-a calificat in turul al doilea, dupa ce a trecut de italianca Lucia Bronzetti (locul 47 WTA).

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (locul 57 in ierarhia WTA) s-a calificat luni, 3 iulie, in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, eliminand-o pe rusoaica Liudmila Samsonova (favorita numarul 15), in urma unei victorii in doua seturi, cu scorul de 7-6 (1), 7-6 (4), aceasta…

- Gabriela Ruse (Romania, 161 WTA) a ratat principalul obiectiv din aceasta vara, dupa ce a eșuat in incercarea de a patrunde pe tabloul principal de la Wimbledon. Romanca a pierdut dramatic miercuri seara, 6-4, 3-6, 3-6 cu Yanina Wickmayer (Belgia, 111 WTA), in turul al doilea. Cu toate ca a inceput…

- Simona Halep așteapta in continuare sa fie judecata de ITIA in scandalul de dopaj, dar asta o costa in clasamentul WTA. Jucatoarea noastra, fost lider mondial, a ajuns pe locul 40 WTA. Odata scazute punctele din sezonul de zgura, Simona mai are 1100 puncte. Halep nu va participa nici la Wimbledon,…

- Chiar daca Roland Garros-ul „bate la usa“, listele pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului, si anume Wimbledon (3-16 iulie), s-au definitivat. Din acest moment, alti tenismeni se mai pot alatura doar prin calificari sau Wild Card-uri. Astfel, conform freelancer-ului Daniel Radu , Romania va avea…

- Jaqueline Cristian a reușit calificarea in turul al doilea al turneului „WTA 1000” de la Madrid , dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens (48 WTA), scor 5-7, 6-4, 6-4. Stephens a fost la conducerea primului set, Cristian a revenit pana la 5-5, de unde jucatoarea americana nu a mai cedat. In…