Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul german Serge Gnabry (27 de ani) a fost duminica la „Saptamana Modei” de la Paris in loc sa se concentreze asupra meciului lui Bayern cu FC Koln, incheiat cu scorul de 1-1. Marți a jucat modest, a fost schimbat la pauza și apoi pus la zid de directorul sportiv Hasan Salihamidzic. Nici…

- Creatoarea de moda a casei Dior Maria Grazia Chiuri i-a adus luni un omagiu dansatoarei Josephine Baker cu prilejul prezentarii colectiei sale de primavara haute couture, care a etalat o serie uimitoare de tinute din viscoza aurie, catifea cu aspect sifonat si franjuri din margele, informeaza Reuters.…

- O criza tot mai mare a costului vieții la nivel global alimentata de invazia rusa in Ucraina, fenomenul migrației, episoade de seceta și inundații cuuzate de criza climatica, protestele sangeroase din Iran dupa moartea tinerei Mahsa Amini și manifestații fara precedent in China din cauza politicii zero-COVID,…

- Sunt tari cu democratii consacrate care detin peste 70 la suta din productia si din comertul global si 90 la suta din nivelul mondial al investitiilor straine directe. Premierul Nicolae Ciuca a depus, ieri, la Paris, un document care arata modul in care legislatia, politicile si practicile din tara…

- Catalin Botezatu a fost invitat in emisiunea lui Teo Trandafir, la Kanal D, unde a vorbit despre petrecerea data in cinstea lui. Prezentatoarea a adus in discuție și momentul in care designerul și Loredana Groza s-au sarutat.Pe 3 decembrie, Catalin Botezatu a organizat o petrecere de ziua lui, unde…

- Kanye West a fost obligat sa-i plateasca lui Kim Kardashian 200.000 de dolari pe luna pensie alimentara pentru copii, dupa ce divorțul s-a pronunțat. Artistul și fosta soție vor avea custodia comuna pentru cei patru copii.Kim Kardashian a depus actele de divorț in anul 2021, dupa 8 ani alaturi de Kanye…