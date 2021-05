Stiri pe aceeasi tema

- Tania Budi, prima operație estetica! A apelat la medicul chirurg Iancu Morad pentru blefaroplastie! Iata rezultatul! In urma cu doua luni, Tania a decis sa recurga in secret la prima sa intervenție chirurgicala pentru a rezolva o problema estetica ce se accentua odata cu trecerea anilor. Este vorba…

- Oana Radu a slabit, in ultimii ani, mai bine de 60 de kilograme, dar tot nu este mulțumita de felul in care arata. Fosta concurenta de la “Bravo, ai stil!” a luat recent o decizie cu care și-a uimit fanii. Cantareața este hotarata sa apeleze la o mastopexie (intervenție chirurgicala de lifting a sanilor).…

- Mai multe percheziții au loc, luni, la persoane și firme de transport banuite ca vindeau teste Covid-19 cu rezultat negativ falsificate. Conform poliției din Giurgiu, firmele verificate iși desfașoara activitatea in zona garii Filaret din Capitala. Acestea efectueaza transporturi internaționale de…

- Tania Budi e apreciata de zeci de ani pentru felul in care arata. Mulți dintre fanii ei au spus ca are silueta unei adolescente, nu a unei doamne de 50 de ani. Iata ca acum, la 53 de ani, vedeta a decis sa faca prima operație estetica. Tania Budi și-a facut prima operație estetica la 53 de ani. Pana…

- In urma cu o saptamana, Catalin Botezatu (54 de ani) anunța pe rețelele de socializare ca va fi supus unei noi intervenții chirurgicale in clinica din Istanbul, un se trateaza cand are vreo problema. „Sunt din nou la Istanbul, la spitalul care are grija de mine. Da, voi suferi o noua intervenție chirurgicala,…

- Catalin Botezatu se afla din nou in Istanbul, unde urmeaza sa fie operat. Creatorul de moda a facut declarații cu privire la noua intervenție inainte de a ajunge pe mana medicilor, intr-o inregistrare video postata pe rețelele de socializare. „Este o intervenție sigura din toate punctele de vedere și…

- ”Nu vreau sa mai citiți ca sunt bolnav, ca sunt internat, ca am suferit nu știu ce intervenție, ca sunt grav pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grija de mine și la propriu și la figurat. Voi suferi o noua intervenție chirurgicala, dar e o intervenție safe…