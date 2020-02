Soprana Maria Guleghina, invitata intr-un Concert Extraordinar pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 8 februarie 2020, incepand cu ora 18:30, Concertul Extraordinar "Maria Guleghina". La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Alberto Veronesi, in calitate de invitat al primei scene lirice a tarii.



Maria Guleghina este considerata una dintre cele mai importante soprane dramatice din lume, singura care pana in prezent a interpretat roluri titulare in 16 productii la Teatro la Scala, inclusiv "Manon Lescaut" si "Tosca" de Giacomo Puccini, "I Due Foscari", "Un Ballo din Maschera" si "Macbeth" de Giuseppe Verdi etc.



Din 1991 si pana in…

Sursa articol si foto: business24.ro

