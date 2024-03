Stiri pe aceeasi tema

- U-BT Cluj-Napoca nu a reușit sa obțina o calificare istorica in semifinalele EuroCup la baschet masculin, campioana Romaniei fiind invinsa miercuri, pe teren propriu, de formatia London Lions, scor 91-79 (51-37).

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR ! Cu ocazia meciului de baschet U-BT Cluj-Napoca vs London Lions din sferturile BKT EuroCup, pentru a facilita deplasarea suporterilor dinspre BT Arena spre domiciliu, Compania de Transport Public Cluj-Napoca, anunța suplimentarea mijloacelor de transport…

- Echipa franceza JL Bourg este prima semifinalista a BKT EuroCup, dupa ce a invins marti, pe teren propriu, formatia Prometey Slobozhanske, scor 95-82 (45-44), in mansa unica din sferturile competitiei. Campioana Romaniei, U Banca Transilvania Cluj, va juca miercuri, tot pentru semifinale, cu London…

- U BT Cluj Napoca va juca in sferturile de finala ale Eurocup la baschet masculin cu caștigatoarea partidei London Lions - Turk Telekom. Ardelenii au pus duminica in vanzare biletele pentru partida ce se va juca in BT Arena. Organizatorii au anunțat suplimentarea biletelor, potrivit Mediafax. U BT…

- Cupa Romaniei la baschet masculin se joaca in aceste zile in cele doua sali din Cluj Napoca. Sferturile de finala s-au disputat in sala „Horia Demian” din Cluj Napoca și au fost extrem de disputate. CSM Constanța s-a calificat in semifinalele Cupei, dupa ce a trecut de CSU Sibiu, scor 67-63. In repriza…

- Jucatorii de la U Banca Transilvania au fost așteptați pe Aeroportul din Cluj, dupa victoria istorica in fata echipei spaniole Dreamland Gran Canaria, detinatoarea trofeului Eurocup.Suporterii au facut spectacol pe Aeroportul Cluj, ajutați și de jucatorii de la U BT, care au participat la bucuria colectiva.U-BT…

- U-BT Cluj-Napoca a reusit o victorie istorica in fata echipei spaniole Dreamland Gran Canaria, detinatoarea trofeului, cu scorul de 113-111, dupa prelungiri, miercuri seara, la Las Palmas,in penultima etapa din Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup.''U'' s-a impus dramatic, gratie unui…

- Novak Djokovic (36 de ani), liderul ATP și campionul en-titre de la Australian Open, s-a calificat fara emoții in sferturile de finala ale „Openului Vesel”. Tenismenul sarb a trecut in trei seturi, scor 6-0, 6-0, 6-3, de francezul Adrian Mannarino (35 de ani, locul 19 ATP). Partida care a condus la…