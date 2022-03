Asa cum au spus zvonurile , Sony a anuntat pe 29 martie un rival pentru Xbox Gamepass. E vorba despre noi tipuri de abonamente PlayStation Plus, care integreaza si PlayStation Now. Cea mai generoasa varianta de abonament nou include 700+ jocuri. Practic PlayStation Plus se ramifica in 3 variante de abonament, fiecare cu beneficiile sale. PlayStation Plus a debutat in 2010 si este un abonament care le permite posesorilor de console PlayStation sa joace jocuri online. In plus, le aduce jocuri gratuite lunar, in unele cazuri hituri si jocuri clasice, in altele titluri chiar in ziua lansarii. Noua…