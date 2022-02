Sondaje interne în PSD pentru liderii sectoarelor Capitalei Faptul ca PSD a pierdut alegerile locale in București, cu excepția Sectorului 4, nu a fost pe placul liderului PSD Marcel Ciolacu. Potrivit informațiilor noastre, pentru a revigora activitatea organizațiilor PSD din fiecare sector al Capitalei, conducerea PSD a decis sa faca o mutare care se dorește a intari structurile locale ale partidului. Astfel, in aceasta perioada s-au declanșat sondaje la nivelul fiecarei organizații PSD de sector pentru a afla cine ar fi cel mai bun sa fie președinte la fiecare dintre cele șase sectoare al Capitalei. Din informațiile noastre, doar doi lideri PSD de sector-… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

