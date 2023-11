Stiri pe aceeasi tema

- 56% dintre angajații participanți planuiesc sa-și schimbe jobul in 2024. Care sunt principalele motive. Sondaj 56% dintre angajații participanți planuiesc sa-și schimbe jobul in 2024. Salariul prea mic, lipsa oportunitaților reale de a crește in compania pentru care lucreaza in prezent sau faptul ca…

- Armata si Biserica sunt institutiile in care romanii au cea mai mare incredere, statut pe care il aveau si in urma cu 10 ani, potrivit datelor unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. NATO si UE sunt pe urmatoarele locuri in topul increderii, in timp ce Guvernul si Parlamentul ocupa ultimele…

- „Eu am zis-o de mai multe ori. In turul doi o sa intre candidatul PSD și candidatul AUR. Daca romanii sunt masochiști și le place cum e condusa țara acum de premierul Ciolacu, il vor vota pe premierul Ciolacu. Daca vor altceva, il vor vota pe candidatul AUR, care are șanse. Cred ca AUR va caștiga toate…

- Grupul de Acțiune Locala (GAL) Targu Mureș deruleaza un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la calitatea locuirii, principalele nevoi și probleme ale locuitorilor cu scopul elaborarii Strategiei de dezvoltare a comunitaților din Targu Mureș. "Timpul estimat pentru completarea este de…

- Potrivit unui sondaj INSCOP, realizat la comanda News, 50% dintre romani sunt de parere ca statul are datoria de a-i ajuta in orice situație, insa 81.7% considera ca in situații de criza trebuie sa se ajute mai intai singuri.

- Aproape 50 la suta dintre moldoveni considera revenirea lui Andrei Spinu in funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale drept o masura proasta. Cel puțin așa arata datele ultimului sondaj - Realitatea socio-politica și percepția mass-media, septembrie 2023, prezentat astazi de compania…

- Trei sferturi dintre romani (75%) sunt de parere ca statul ar trebui sa sustina cu subventii achizitionarea de pompe de caldura, conditie in care aproape doua treimi (63%) ar considera oportun sa faca trecerea catre aceasta solutie termica, arata rezultatele unui sondaj realizat de o companie din domeniu.…

- Trei europeni din zece declara ca se afla intr-o situatie financiara precara, ceea ce ii face sa renunte la unele necesitati de baza, precum a manca atunci cand le este foame sau a-si incalzi locuinta, releva un barometru publicat miercuri in Franta, transmite AFP.