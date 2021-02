Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre romani (49,5%) sunt de parere ca informațiile legate de vaccinul impotriva coronavirusului sunt utile, dar insuficiente, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare in Comunicare si Inovare Sociala (CoRe) din cadrul Facultatii…

- Aproape jumatate dintre romani (49,5%) considera ca sunt utile, dar insuficiente informatiile legate de vaccinul anti-COVID-19 si campania nationala de imunizare oferite, pana in prezent, de autoritati, releva un sondaj realizat de INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare…

- Membrii Centrului de Cercetare in Comunicare și Inovare Sociala (CoRe) din cadrul Facultații de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii, din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au colaborat la realizarea unui sondaj

- Aproape jumatate dintre romani considera ca informatiile legate de vaccinul anti-COVID si campania nationala de vaccinare oferite de autoritati sunt insuficiente, in timp ce 15% cred ca sunt inutile, arata un sondaj realizate de catre INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare…

- Un sondaj realizate de catre INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare in Comunicare si Inovare Sociala (CoRe), arata ca Biserica, indiferent de confesiune, ar trebui sa sprijine campania de vaccinare. Totodata, studiul arata ca doar o treime dintre respondenti considera…

- Mai mult de jumatate dintre romani (55,2%) declara ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 in cursul acestui an, 54,8% considera ca imunizarea in masa a populatiei va opri epidemia de coronavirus, iar 83% sustin ca vaccinarea trebuie sa fie o alegere personala, releva un sondaj realizat…

- 55,2% dintre romani declara ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 in cursul acestui an, 54,8% considera ca imunizarea in masa a populatiei va opri epidemia de coronavirus, iar 83% sustin ca vaccinarea trebuie sa fie o alegere personala, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research…

- Dintre cei care refuza sa se vaccineze, 12,7% susțin ca virusul SARS-CoV-2 nu exista. SURSE: Ce taieri de sporuri și subvenții pregatește Guvernul. Fara vouchere de vacanța anul acesta Mai mult de jumatate dintre romani (55,2%) declara ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 in…