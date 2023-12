Stiri pe aceeasi tema

- Mare parte dintre firmele din Romania, de la microintreprinderi la marile companii, vor trece, anul viitor, printr-un amplu proces de restructurare a afacerilor, pe fondul provocarilor fiscale și incertitudinilor tot mai mari privind evoluția economiei.Asta arata rezultatele unui barometru de opinie…

- Parlamentarul social-democrat Alexandra Huțu, in calitate de membru in Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și in Comisia pentru administrație publica și amenajarea teritoriului, a solicitat ministrului Mediului urgentarea programului Rabla pentru sobe. Asta deoarece aproape jumatate din gospodariile…

- Premierul Marcel Ciolacu va discuta cu partenerii americani, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite, incepand de duminica pana miercuri, despre avansarea proiectelor economice comune, cresterea investitiilor americane in Romania si consolidarea sprijinului politic si de securitate.…

- Premierul Marcel Ciolacu va discuta cu partenerii americani, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, incepand de duminica pana miercuri, despre avansarea proiectelor economice comune, cresterea investitiilor americane in Romania si consolidarea sprijinului politic si de…

- Peste 70% dintre dezvoltatorii imobiliari din Romania prezinta un risc major de insolventa, pe fondul accentuarii provocarilor generate de scaderea vanzarilor din imobiliare si a cresterii taxelor, iar datoriile acestora au crescut la peste 100 de miliarde de lei in 2023, arata o analiza realizata de…

- Primul fond de burse pentru viitori antreprenori creat in acest an de NN Romania, liderul pieței de asigurari de viața și pensii private, și EA – The Entrepreneurship Academy, pentru a susține tineri cu posibilitați financiare limitate sa urmeze studii aplicate de business crește odata cu implicarea…

- Funcționeaza! Facturile constanțenilor la caldura scad cu peste 30%, cea mai mare scadere din țaraPrimarul Vergil Chițac anunța in premiera scaderea costurilor la termie in Constanța. ”Prețul pe gigacalorie a scazut de la 1910 lei la 1284 lei”, arata edilul Constanței intr-o postare pe o rețea de socializare.…

- ”Economia Romaniei continua sa performeze in acelasi ritm de pana acum – o confirma institutii internationale de evaluare macroeconomica. Agentia Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, estimand…