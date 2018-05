Sondaj Reuters: Leul se va deprecia in urmatorul an

Instabilitatea provocata pe piata globala de aprecierea dolarului nu va avea un efect de lunga durata asupra monedelor din Europa Centrala si de Est, majoritatea urmand sa se aprecieze in urmatoarele 12 luni, singurele exceptii urmand sa fie leul romanesc si dinarul sarbesc.



Inflatia s-a mentinut moderata in pofida cresterii economice solide si a majorarii salariilor in cea mai mare parte a Europei Centrale, care are legaturi stranse cu zona euro si este mai putin vulnerabila la fluctuatiile preturilor marfurilor comparativ cu alte regiuni emergente, potrivit unui sondaj realizat de…