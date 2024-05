Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nationale de mediu anunta, joi, ca o masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania, pana vineri seara. Cele mai mari concentratii se vor inregistra in regiunile vestice si sud-vestice ale tarii. ”Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) care apartine…

