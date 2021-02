SONDAJ: Peste 55% dintre români vor să se vaccineze anti-covid anul acesta Dintre cei care refuza sa se vaccineze, 12,7% susțin ca virusul SARS-CoV-2 nu exista. SURSE: Ce taieri de sporuri și subvenții pregatește Guvernul. Fara vouchere de vacanța anul acesta Mai mult de jumatate dintre romani (55,2%) declara ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 in cursul acestui an, 54,8% considera ca imunizarea in masa a populatiei va opri epidemia de coronavirus, iar 83% sustin ca vaccinarea trebuie sa fie o alegere personala, releva un sondaj realizat de INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare in Comunicare si Inovare Sociala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

