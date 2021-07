Stiri pe aceeasi tema

- Peste 59% dintre respondentii unui sondaj INSCOP ar vota un partid nationalist, care promoveaza valorile religioase si sustine familia traditionala, dar aproximativ doua treimi nu ar mai sustine o astfel de formatiune daca ea ar promova iesirea Romaniei din Uniunea Europeana, apropierea de Rusia sau…

- Peste 80% dintre subiectii unui sondaj INSCOP au fost de parere ca romanii sunt priviti ca fiind „cetateni de mana a doua” in Europa, iar 68,1% au apreciat ca lucrurile in tara noastra se indreapta intr-o directie gresita, potrivit Agerpres. Sondajul de opinie „Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea…

- Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice) in perioada 4 – 13 mai 2021, volumul esantionului multistadial stratificat fiind de 1056 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, varsta, ocupatie) pentru populatia neinstitutionalizata a Romaniei,…

- Credeti ca AUR si Sosoaca au o politica asemanatoare?DA - 53,88%NU - 38,54%NU ȘTIU - 7,57%Credeti ca cearta AUR-Sosoaca este reala sau este doar un joc de imagine?REALA - 33,30%JOC DE IMAGINE - 58,64%NU ȘTIU - 8,06%Daca ar fi alegeri saptamana viitoare pe cine ati vota la presedintie dintre George Simion…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ramane pe a treia poziție in topul preferințelor electorale, la fel ca și luna trecuta, gruparea depașind Alianța USR – PLUS. Conform ultimului sondaj INSOMAR, daca duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, PNL ar caștiga și alegerile parlamentare, și prezidențialele.…