Sondaj de opinie: Sunteti de acord ca magazinele sa-si modifice programul de functionare ca sa faca economie de energie?

- Hipermarketurile din tara noastra iau primele masuri in criza energiei. Lidl este primul care anunta ca va inchide magazinele mai devreme pentru a face economii, programul se modifica cu 2 ore. Mai mult, Ikea, Kaufland si Lidl si-au inchis parcurile de incarcare gratis pentru masinile electrice.

- Magazinele au anunțat deja ca iși vor scurta programul de funcționare ca sa faca economie de energie. Schimbarea ar urma sa prevada un calcul pe baza consumului curent. Adica, in baza consumului din luna pentru care se emite factura. Practic pentru cei care fac economie de la o luna la alta vor fi…

- Schimbarea care, potrivit unor surse, e deja la nivel de decizie in cadrul coaliției prevede ca facturile sa se calculeze in baza consumului curent. Adica, in baza consumului din luna pentru care se emite factura. Asta inseamna ca de acum cei care fac economie de la o luna la alta vor fi rasplatiți…

- Lidl va inchide magazinele din țara mai devreme, pentru a face economie la energie. Care este noul program de funcționare Lidl Romania modifica orarul de funcționare al magazinelor din toata țara, din 26 septembrie. Astfel, supermarket-urile urmeaza sa fie inchise cu o ora mai devreme, in fiecare zi. …

- Lanțul de magazine Lidl a anuntat ca va inchide magazinele mai devreme pentru a face economii. Magazinele vor fi deschise cu 30 de minute mai tarziu fața de programul actual, și se vor inchide cu o ora mai devreme, de luni pana vineri, iar in weekend sa vor deschide cu 30 de minute mai tarziu și vor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul nu trebuie sa ia masuri suplimentare pentru reducerea consumului de energie electrica si gaze la populatie, intrucat, potrivit statisticilor, acesta este deja mai mic cu 8%, respectiv 18% fata de anul trecut."Pe cap de locuitor, Romania consuma cea…

- Se scurteaza programul de lucru la magazine din trei state europene. Cateva societați comerciale au decis sa iși reduca programul de funcționare pentru a face economie la energie. Decizia a fost luata pe fondul crizei generate in urma razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. In timp ce autoritațile…

- Mai mulți retaileri europeni au inceput sa stinga lumina si se gandesc sa scurteze programul de functionare la iarna, pe masura ce facturile la energie cresc si apare riscul rationalizarii, relateaza Reuters.